Обнаружены тела всех десяти пропавших моряков с эсминца "Джон Маккейн"

2017-08-28 07:04 | www.apa.az | 2

Спасатели обнаружили останки всех десяти американских моряков, пропавших после столкновения в Малаккском проливе эсминца ВМС США DDG-56 John S. McCain с танкером Alnic MC.

Как передает АПА, об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении базирующегося в Тихом океане командовании 7-го флота США.

Столкновение произошло 21 августа. Поиски велись представителями ВМС и береговых служб Австралии, Индонезии, Малайзии, Сингапура и США.

Инцидент стал вторым по счету за два месяца. До этого эсминец Fitzgerald столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal. В связи с этим командующего 7-го флота ВМС США вице-адмирала Джозефа Окоина отстранили от должности.