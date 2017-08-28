Корейские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере судостроения

2017-08-28 08:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Корейские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере судостроения. Вопросы сотрудничества в этой сфере намерены обсудить представители десяти крупных южнокорейских компаний в ходе предстоящего визита Баку в сентябре, сообщили Trend в Торговом представительстве посольства Южной Кореи в Азербайджане (KOTRA) .

Переговоры пройдут в рамках азербайджано-корейской деловой встречи, которая пройдет 13 сентября в Баку.

Для участия в переговорах в Азербайджан прибудут представители таких компаний, как Yelim Paint Spray, Mattron Corporation, Dongsan Valve, Jin Gu Engineering, Kwangwoon, KEONSAE HIGH PRESSURE, Daedong Marine TECH, MSTECH и др.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Кореей в январе-июле 2017 года составил порядка 38 миллионов долларов. Почти вся сумма товарооборота пришлась на импорт корейской продукции.

(Автор: Себа Агаева)