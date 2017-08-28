В Uber выбрали нового генерального директора

2017-08-28 08:04 | www.trend.az | 4

Новым генеральным директором онлайн-сервиса такси Uber вместо Трэвиса Каланика станет руководитель крупнейшей компании онлайн-бронирования туристических услуг Expedia Дара Хосровшахи, передает РИА Новости со ссылкой на издание New York Times.

По его данным, Хосровшахи оказался лидирующим кандидатом среди трех финалистов по результатам заседаний руководства компании, проходивших в минувшие выходные.

Один из кандидатов Джеффри Иммелт, бывший глава компании General Electrics не получил достаточную поддержку, другим проигравшим оказалась Маргарет Уитман из Hewlett Packard Enterprise. Руководству не удалось согласовать условия ее вступления в должность, пишет газета.

Ранее газета со ссылкой на источники сообщила, что генеральный директор и основатель Uber Трэвис Каланик покидает свой пост. По данным издания, пять инвесторов Uber потребовали немедленной отставки главы фирмы. Каланик, который находился в Чикаго, получил письмо от инвесторов с требованиями об отставке и после переговоров согласился на это. Он остается в совете директоров Uber.

Сотрудники Uber позднее подготовили петицию с требованием к совету директоров вернуть Каланика в компанию на пост гендиректора, ее подписали более тысячи работников.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана Калаником и Гареттом Кемпом в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих в ней таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.