Türk uçakları en iyi ilk dörtte

2017-08-28 08:40 | www.trend.az | 0

Avrupa'ya yaptıkları uçuşlarda gittikleri ülkelerin sivil havacılık otoriteleri tarafından denetlenen Türk havayolu işletmeleri önemli bir başarıya daha imza attı. Türkiye, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı tarafından yürütülen hava aracı emniyet denetlemeleri kapsamında bulgu ortalaması en düşük 4'üncü ülke oldu. Uçaklardaki belgelerden bakım prosedürlerine, oksijen maskelerinden güvenlik tedbirlerine varana kadar birçok farklı alanda yapılan kontrolleri kapsayan denetimlerde Türk tescilli uçaklar iyi not aldı.