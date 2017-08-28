Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama

2017-08-28 08:43 | www.trend.az | 0

Midilli Belediye Başkanı Galinos'un Türkiye'den geçen göçmen sayısının arttığını belirterek, Türkiye'yi Avrupa Birliği ile imzaladığı göçmen anlaşmasını ihlal etmekle suçladı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Galinos "Türkiye göçmenleri durdurmak istediğinde bunu yapabiliyor ve yapıyor da… Ama açık ki Türkler şu an anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirmiyor" dedi.

Midilli Belediye Başkanı şu an adada 5 bin göçmen bulunduğunu, bunun adanın kapasitesinin iki katı olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nin Dublin Anlaşmasına göre göçmenler sığınma başvurularını ilk ayak bastıkları Avrupa ülkesinde yapmak zorunda. Anlaşma uyarınca, Yunanistan'a ulaşan mültecilerden sığınma başvuruları reddedilenler Türkiye'ye geri gönderiliyor.

Türkiye, Türk vatandaşlarına Schengen ülkelerinde vizesiz seyahat kolaylığı karşılığında Yunanistan'daki göçmenleri geri almayı kabul etmişti.

AB ise bunun için 72 koşul öne sürdü. Bunların arasında terörle mücadele yasalarının Avrupa standartlarına uygun hale getirilmesi de bulunuyor. Türkiye'de çoğunluğu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 3 buçuk milyon göçmen bulunuyor.