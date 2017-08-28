Davutoğlu : Konya hoca olarak Necmettin Erbakan hocayı bilmiştir

2017-08-28 08:59 | www.trend.az | 0

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın örgütün kripto haberleşme ağı ByLock'un kullanıcısı olmasıyla ilgili süren tartışmalara katıldı.

Ahmet Şan’ın olayı üzerinden Konya’ya yönelik yapılan eleştirilere tepki gösteren Davutoğlu, Konya halkının darbe gecesi birlik ve beraberlik içinde darbeye karşı dimdik ayakta durduğunu belirtti.

"KİM SUÇA KARIŞMIŞSA..."

FETÖ ile ilgili kim hangi suçu işlemisse, hukuki olarak en sert şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade eden Davutoğlu, şunları söyledi: ”Bu hain terör örgtüyle ilgili kim varsa, kim bu suça karışmışsa, hukukun gösterdiği şekilde en sert şekilde cezalandırılmalıdır. Konya’da kimse, bu hain terör örgütüyle işbirliği yapanları himaye etmez. Aksine bugünde böyle bir teşebbüs olsa bütün bir Konya, kollektif bilinciyle ayağa kalkar. Ortada bir iddialar varsa, adli süreç devam ediyorsa herkes, bu adli süreci takip edecek. İlgili kişiler mutlaka açıklamaları yapar. Ben Türkiye Cumhuriyeti 26’ncı başbakanı olarak ve Konya milletvekili olarak şunu söylüyorum ki; kimse Konya’yı ilzam edecek tarzda suçlamada bulunamaz. Kimse Konya’nın mübarek ismiyle, Konya’ya hakaret edemez. En sert şekilde bu hain örgütün unsurları cezalandırmalıdır. Bunu da Türkiye’de adli makamlarımızın bunu yapacağına inancımız tamdır.”

KONYA'DA HOCA OLARAK NECMETTİN ERBAKAN..

Sapkın dini ideolojlerin Konya’ya hiçbir zaman giremediğini ifade eden Davutoğlu, “Siyasi çizgi olarak bakıldığında son 40 yıl, 50 yıl, bu hain terör örgütünün ortaya çıktığı dönemden beri bakın, bu hain terör örgütü liderleri başka yerlerde, başka isimlerle anıldığında Konya hoca olarak Necmettin Erbakan hocayı bilmiştir, Tahir Büyükkörükcü hocayı bilmiştir. Hiçbir zaman burada itibar görmemişlerdir. Çünkü Konya’da, sağlam dini gelenek varlığını hep sürdürmüştür.

FETÖ EN ÇOK KONYA'YI HEDEF ALDI

Siyasi çizgi olarakta 28 Şubat’a bakın, 28 Şubatın darbecileri de, onlarla işbirliği yapan FETÖ de en çok Konya’yı hedef almışlardır. Bugün de Konya’yı hedef alanlar da kripto FETÖ’cülerdir ve 28 Şubat zihniyetinin uzantılarıdır. Çon açık ve net söylüyorum” diye konuştu.

''KONYA OLARAK HİMAYE SÖZ KONUSU OLAMAZ''

Davutoğlu, Ahmet Şan’ın serbest bırakılmasına bazı AK Parti milletvekillerinin de tepki gösterdiği hatırlatılması üzerine, ''Adli süreç yürüyor. Adli süreç konusunda Konya’da kimsenin, kimseye bir himaye getirip gösterdiği gibi bir kanaate sahip değilim. Herkes hukuk önünde söyleyeceği sözü söyler. Bu hain terör örgütü her yere sızdığı gibi Konya’ya da sızmış ve içinde birtakım geçmişte unsurlar olmuş olabilir. Bunları da Konyalılar temizledi, çokta sağlık bir şekilde süreçler yürüdü. Ama Konyalı, bu hain terör örgütüyle işbirliği yapanı himaye etmez. Ahmet Şan da çıkar kendisi gerekli açıklamaları yapar. Böyle bir himayenin varlığı varsa herkes söylesin. Kimse karnından konuşmasın. Konyalılar olarak, Konya olarak böyle himaye söz konusu olamaz'' diye konuştu.