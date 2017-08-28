Власти Кении запретили полиэтиленовые пакеты

2017-08-28 09:14 | www.oxu.az | 2
В Кении вступил в силу запрет на полиэтиленовые пакеты, сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.
По закону, за покупку, изготовление, продажу и использование пакетов грозит штраф до 38 тыс. долларов США или тюремное заключение на срок до четырех лет.
В правительстве заявили, что запрет поможет защитить окружающую среду.
В то же время производители полиэтиленовых пакетов утверждают, что из-за запрета работу потеряют около 80 000 человек.
Отмечается, что кенийцы используют 24 млн пакетов в месяц.
Н.О.