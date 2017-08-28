Hedef Avrupa'da ilk 3

2017-08-28 09:27 | www.trend.az | 0

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte yüzde 7,5 büyüyeceğini belirterek, "Allah'ın izniyle o zaman üçüncü çeyrek büyümesiyle dünyada ikinci olacağız" dedi.

Bakan Zeybekci, Türkiye'nin 2023'te dünyanın ilk 10, Avrupa'nın ilk 3 ekonomisinden biri olma hedefinin yakalanacağını söyledi.

Geçen hafta açıklanan ve ülkelerin ekonomik büyümelerini gösteren IMF raporunda Türkiye'nin dünyadaki 13. büyük ekonomisi olduğuna dikkati çeken Zeybekci "Türkiye şu anda dünyanın 13. büyük ekonomisi. İspanya'yı da geçtik. Avrupa'nın da 5. büyük ekonomisi." diye konuştu.

'İhracatta tarihi rekor kıracağız'

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili tahminlerini yenilemeye bile vakitlerinin yetmediğini ifade eden Zeybekci, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 2017 büyümesine yüzde 2 küsur dediler. Yüzde 2,8, 3 diyen oldu, 3,1 diyen oldu. Bir kere yenilediler. 3,5 yaptılar. Şimdi bir kere daha yenilediler 4 yaptılar. Yetmeyecek. Birinci çeyrekte yüzde 5. Dünyada 3. sıradayız, geçen seneki ihanete rağmen, etrafımızı saran o ateş çemberine rağmen. İkinci çeyrekte yüzde 5'in biraz üzerinde yüzde 5.1, 5,5 gibi daha fazla olacak, İnşaallah. Üçüncü çeyrek yani son çeyreğe geldiğimizde yüzde 7,5 civarında büyüyecek Türkiye. Allah'ın izniyle, o zaman 3. çeyrek büyümesiyle dünyada ikinci olacağız.

Allah aşkına şöyle bakalım. Gurur duyalım. Yıl sonu, Allah'ın izniyle, muhteşem bir sonuç olacak. İhracatta tarihimizin rekorunu kıracağız, İnşaallah 2017 yılında. Neye rağmen, etrafımızdaki ateş çemberine ve tuzaklara rağmen. Onun için Türkiye'ye inanın ve inanmaya devam edin."

KAYNAKAA