СМИ: Вашингтон может сократить пять видов виз

2017-08-28 10:00 | www.oxu.az | 3

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность существенного сокращения виз по программам культурного обмена.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на близкие к администрации источники.

Сообщается, что под сокращение могут попасть программы летней работы и Au-Pair (работа в семьях с параллельным изучением языка).

Сокращения пяти видов виз планируются в рамках апрельского указа Трампа, который составлялся под лозунгом «Покупать американское и нанимать американцев». Нововведение может коснуться 100 тысяч человек. В основном это студенты, которые приехали в США по программе культурного обмена.

Точные планы администрации Трампа неизвестны, однако они могут включать в себя как полную отмену виз, так и усложнение препятствий для их получения. Одним из таких вариантов является необходимость принимающей иностранца семьи объяснить, почему они не могут нанять гражданина США на предлагаемую позицию.

Госдепартамент и пресс-служба Белого дома отказались давать комментарии изданию.

Н.О.