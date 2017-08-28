Сухогруз, капитаном которого является азербайджанец, разломился пополам – ВИДЕО + ФОТО

2017-08-28 10:07 | www.oxu.az | 1

Сухогруз «Леонардо», следовавший под флагом Монголии, потерпел крушение недалеко от пролива Босфор, сообщает Oxu.Az со ссылкой на CNN Türk.

Сообщается, что 114-метровое судно, капитаном которого является азербайджанец, разломалось пополам возле стамбульского района Сарыйер в ночь на 27 августа.

На борту сухогруза находились 12 человек. Все пассажиры были доставлены на берег. По предварительной информации никто из них не пострадал.

Кормовую часть судна отбуксировали к берегу. Специалисты извлекают из воды оставшуюся часть сухогруза, которая дрейфует в Черном море.

Н.О.