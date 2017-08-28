На юге Турции проводится операция по борьбе с наркоторговлей

2017-08-28 10:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В провинции Мугла на юге Турции проводится операция по борьбе с наркоторговлей, говорится в распространенном в понедельник сообщении полиции провинции.

Согласно сообщению, в операции принимает участие 250 сотрудников полиции.

«Нацеленная на борьбу с наркоторговлей операция началась в 00:00 по местному времени и в настоящее время продолжается», - говорится в сообщении полиции провинции. О других деталях операции не сообщается.

Отметим, что наиболее распространенным среди подростков в Турции наркотическим средством является "банзай". Ежегодно от употребления этого наркотика умирает более 400 человек.

Согласно данным министерства здравоохранения Турции, Стамбул занимает первое место в стране по употреблению этого наркотика.

Ранее сообщалось, что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13, средний - 36, максимальный - 65 лет.

Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В 2013 году в Турции от наркотической зависимости проходили лечение 5214 человек, в стране функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.

В прошлом году из общего числа арестованных в Турции нарушителей закона 18 процентов составили наркоторговцы.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu