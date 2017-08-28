В ДТП в Шамкире погибла лаборантка больницы

2017-08-28 10:12 | www.apa.az | 2
В Шамкирском районе произошло ДТП со смертельным исходом
Как сообщает западное бюро АПА, на территории села Ени Хаят Шамкирского района столкнулись автомобили марок «NAZ Lifan» и «Mercedes».
В результате аварии пассажирка «NAZ Lifan» Асланова Басти Гудрат гызы (1964 г.р.) погибла на месте происшествия, еще один пассажир данного транспортного средства госпитализирован с различными травмами.
Погибшая являлась лаборантом Центральной клинической больницы Шамкирского района.
По предварительным данным правоохранительных органов, ДТП произошло по вине водителя «NAZ Lifan» Арзумана Аллахвердиева.
Ранее А.Аллахвердиев неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.