В ДТП в Шамкире погибла лаборантка больницы

2017-08-28 10:12 | www.apa.az | 2

В Шамкирском районе произошло ДТП со смертельным исходом

Как сообщает западное бюро АПА, на территории села Ени Хаят Шамкирского района столкнулись автомобили марок «NAZ Lifan» и «Mercedes».

В результате аварии пассажирка «NAZ Lifan» Асланова Басти Гудрат гызы (1964 г.р.) погибла на месте происшествия, еще один пассажир данного транспортного средства госпитализирован с различными травмами.

Погибшая являлась лаборантом Центральной клинической больницы Шамкирского района.

По предварительным данным правоохранительных органов, ДТП произошло по вине водителя «NAZ Lifan» Арзумана Аллахвердиева.

Ранее А.Аллахвердиев неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.