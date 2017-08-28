Кампания от Международного банка Азербайджана в канун праздника Курбан!

2017-08-28 10:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана продолжает радовать своих клиентов интересными кампаниями, говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник.

На этот раз банк предлагает несколько уникальных возможностей в канун праздника Курбан:

- Карты «Qiblə» Debit MasterCard Platinum всего за 10 манат;

- 50%-ная скидка на аренду депозитных сейфов;

- До 50% скидок на карты VISA/MasterCard Gold, Platinum, AMEX Gold, Green, VISA Gold Prime.

Кампания действительна в период с 28 августа 2017-го года по 31 августа 2017-го года. Клиенты могут воспользоваться вышеупомянутыми услугами в любом филиале и отделении банка, а также могут заказать платежные карты в этом разделе.

О других продуктах и услугах Международного банка Азербайджана можно узнать, обратившись в любой из 36 филиалов и 40 отделений банка либо же посредством веб-сайта, Информационного Центра 937, а так же официальной страницы в Facebook.