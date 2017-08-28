İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

2017-08-28 11:03 | www.trend.az | 0
İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Şerebiyan ilçesi kırsalında 4,9 büyüklüğünde deprem oldu.
Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 03.44'te (TSİ 05.14) kaydedilen deprem, yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldi.
İran resmi haber ajansı İRNA'ya konuşan Doğu Azerbaycan Acil Durum Yönetimi Genel Müdürü Halil Saii, bazı evlerde hasara yol açan depremde en az 8 kişinin yaralandığını duyurdu.
Saii, arama ve acil kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti.
Şerebiyan ilçesi, Tebriz kentinin yaklaşık 100 kilometre güneydoğusunda bulunuyor.