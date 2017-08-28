Кампания от Международного банка Азербайджана в канун праздника Гурбан ®

2017-08-28 10:45 | www.apa.az | 3

Международный банк Азербайджана продолжает радовать своих клиентов интересными кампаниями. На этот раз банк предлагает несколько уникальных возможностей в канун праздника Гурбан:

- Карты «Qiblə» Debit MasterCard Platinum всего за 10 манатов;

- 50%-ная скидка на аренду депозитных сейфов;

- До 50% скидок на карты VISA/MasterCard Gold, Platinum, AMEX Gold, Green, VISA Gold Prime.

Кампания действительна в период с 28 августа 2017 года по 31 августа 2017 года. Клиенты могут воспользоваться вышеупомянутыми услугами в любом филиале и отделении банка, а также могут заказать платежные карты в этом разделе. О других продуктах и услугах Международного банка Азербайджана можно узнать, обратившись в любой из 36 филиалов и 40 отделений банка, либо же посредством веб-сайта, информационного центра 937, а так же официальной страницы в Facebook.