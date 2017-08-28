Тяжелое ДТП в Шамкире: погибла лаборантка больницы

2017-08-28 10:31 | www.oxu.az | 2
В Шамкирском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на территории села Ени Хаят Шамкирского района столкнулись автомобили марок NAZ Lifan и Mercedes.
В результате аварии пассажирка NAZ Lifan Асланова Басти Гудрат гызы 1964 г.р. погибла на месте происшествия, еще один пассажир данного транспортного средства госпитализирован с различными травмами.
Погибшая являлась лаборантом Центральной клинической больницы Шамкирского района.
По предварительным данным правоохранительных органов, ДТП произошло по вине водителя NAZ Lifan Арзумана Аллахвердиева.
Ранее А.Аллахвердиев неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
A.M.