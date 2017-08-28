Трамп назначил в США День равноправия женщин

2017-08-28 10:38 | www.oxu.az | 2

Президент США Дональд Трамп объявил 26 августа Днем равноправия женщин.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что в этот день в 1920 году была принята 19-ая поправка к Конституции страны, закрепившая право голоса для женщин.

В Белом доме отметили, что администрация президента продолжит поддерживать продвижение женщин и строить экономику, в рамках которой женщины могут быть успешными.

Однако в некоторых городах различных штатов прошли демонстрации, посвященные защите прав женщин. Некоторые участницы акций выразили опасения, что при нынешней администрации права женщин оказались под угрозой.

Н.О.