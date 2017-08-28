Последний пострадавший в результате взрыва на оружейном складе в Азербайджане выписан домой

2017-08-28 11:17 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в пресс-службе Минздрава, в результате произошедшего вчера взрыва 6 человек получили легкие ранения. Они были госпитализированы в Сиязанский региональный лечебно-диагностический центр.

Не являющиеся военнослужащими 5 человек вчера были выписаны из больницы после оказания первой медицинской помощи. Еще один раненый остался под наблюдением врачей.

Спустя некоторое время последний пострадавший также был выписан домой.

Отметим, 27 августа около 09:00 в N-ской воинской части Министерства обороны по неизвестной причине произошел пожар, что провело к последующим взрывам боеприпасов на оружейном складе. В результате взрыва пострадали 6 человек.

По поручению президента Ильхама Алиев, с целью установления причин взрыва и принятия соответствующих мер безопасности была создана комиссия из представителей Минобороны, МЧС, Генпрокуратуры, Минздрава, МВД, Госпогранслужбы, местных исполнительных структур и других государственных органов.