В Азербайджане ликвидирован террорист, оказавший вооруженное сопротивление

2017-08-28 11:18 | www.apa.az | 2

В ходе продолжающихся мероприятий Службы государственной безопасности (СГБ) в рамках борьбы с терроризмом было установлено, что гражданин Азербайджана, религиозный экстремист Джавадов Яшар Октай оглу, участвовавший в вооруженных конфликтах и совершивший теракты за пределами страны, приобрел огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, вел подготовку к террористическому акту и действиям, направленным против государственного строя.

Как сообщили АПА в Отделе по связям с общественностью СГБ, О.Джавадов примкнул к террористической организации и получал от нее финансовые средства.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 27 августа 2017 года в рамках возбужденного в СГБ уголовного дела, на территории города Исмаиллы была проведена операция по задержанию О.Джавадова, в ходе которой он оказал вооруженное сопротивление, открыв в общественном месте огонь по сотрудникам СГБ, выполнявшим свои служебные обязанности.

Ответным огнем спецгруппа СГБ ликвидировала преступника.

В ходе обыска были обнаружены документы, относящиеся к процессу финансирования действующей за рубежом терростической организации, а также другие важные для следствия документы.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.