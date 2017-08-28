В аэропорту Ванкувера появились собаки, которые успокаивают объятиями – ФОТО

2017-08-28 10:50 | www.oxu.az | 2

Для большинства людей перелёты из города в город или в другую страну становятся сущей пыткой. Долгое ожидание в аэропорту, сидение на чемоданах... А если рейс задерживают, так это вообще настоящий кошмар. Чтобы скрасить мучительное ожидание, аэропорт Ванкувера предлагает провести время с терапевтическими собаками, которые своим счастливым видом напоминают о том, что в этом мире есть что-то хорошее, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Спасительные собаки являются частью программы «Медицинская помощь Сент-Джон», пишет BuzzFeed. На шее у каждого пса повязана отличительная бандана, поэтому их не спутаешь с четвероногими путешественниками.

В отличие от прочих служебных собак, ванкуверских помощников не ограничивают в породах: на помощь горюющим пассажирам всегда готовы прийти и лабрадоры, и ньюфаундленды, и даже маленький ши-тцу. Всего в аэропорту их семь.

Несмотря на то что правила безопасности очень строгие, собаки готовы оказать помощь путешественникам, будь то уставший бизнесмен или раскапризничавшийся малыш. Добрые собаки готовы предоставить себя в качестве объекта обнимашек каждый день с понедельника по пятницу в течение нескольких часов.

И.Ф.