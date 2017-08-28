В Самарканде стартовала конференция «Центральноазиатский ренессанс в истории мировой цивилизации"

2017-08-28 10:55 | www.trend.az | 2

Самарканд /Trend/ - В Самарканде (Узбекистан) приступила к работе международная научная конференция "Центральноазиатский Ренессанс в истории мировой цивилизации", сообщает в понедельник корреспондент Trend.

Конференция проводится под эгидой ЮНЕСКО. Участвовать в работе форума приглашены представители Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), Международного центра по изучению исламской истории, искусства и культуры при ОИС (IRCICA), Содружества Независимых Государств и других международных структур.

На пленарном заседании конференции и тематических сессиях с докладами о различных аспектах периода расцвета науки, культуры, архитектуры и искусства в IX-XV веках в Центральной Азии выступят известные ученые, эксперты, историки.

Среди них директор Берлинского музея исламского искусства, авторитетный немецкий востоковед профессор Штефан Вебер, директор Музея Азиатского искусства в Корфу (Греция) Деспина Зерниоти, профессор Университета Сан Пабло (Испания) Рикардо де ла Серна, президент итальянского Института востоковедения Клаудио Ло Джаконо, профессор Лейденского университета (Нидерланды) Елена Паскалева, латвийский поэт и переводчик Улдис Берзиньш, доцент Университета Пенсильвании (США) Джеймс Пикетт, председатель Форума по сотрудничеству в области религий Атик Али (Финляндия), сотрудник Национального центра научных исследований Франции Карим Ифрак, доцент Университета Киото (Япония) Казуюки Кубо и многие другие.

В ходе конференции будут представлены результаты исследований, посвященных эпохе Возрождения в Центральноазиатском регионе. Особое внимание будет уделено изучению исторического значения и роли Великого шелкового пути в экономическом и культурном развитии азиатского континента и процветании научной мысли.

Отдельной тематикой станет и современное развитие Узбекистана в контексте проводимых в республике преобразований в различных сферах. Также будет организована презентация инвестиционного и туристического потенциала страны для иностранных участников.

(Автор: Демир Азизов)