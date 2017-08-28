В Красноярске загорелся дом престарелых – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-08-28 11:11 | www.oxu.az | 2

Пожар в доме престарелых в Красноярске потушен, сообщают в МЧС. Согласно последним данным, жертвами ЧП стали 4 человека.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Ren.tv, по поступившей информации, МЧС эвакуировало из трехэтажного коттеджа, расположенного в частном секторе Красноярска, не менее 40 человек.

10:24

В Красноярске загорелся частный дом престарелых. Один человек погиб, двое пострадали, эвакуированы 40 человек, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Сегодня днем произошло загорание в доме престарелых на улице Авиационной краевого центра. На место пожара выехали пожарно-спасательные подразделения, которые по прибытию уточнили, что происходит загорание в трехэтажном здании, производится эвакуация людей. На тушение поданы стволы, объявлен ранг пожара №2», - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что горит кровля дома. Площадь возгорания составила двести квадратных метров. Обстоятельства ЧП выясняются.

На тушение пожара привлечено 18 единиц техники и 55 человек, от МЧС 14 единиц техники и 45 человек.

И.Ф.