В Самарканде открылся международный фестиваль «Шарк тароналари»

2017-08-28 10:59 | www.trend.az | 2

САМАРКАНД /Trend/ - В Самарканде (Узбекистан) открылся одиннадцатый международный фестиваль этнографической музыки «Шарк тароналари» (Мелодии Востока).

«Шарк тароналари» проводится с 1997 года по инициативе первого президента Узбекистана Ислама Каримова и проходит под эгидой ЮНЕСКО.

Как сообщили Trend в пресс-центре фестиваля, в этом году в фестивале «Шарк тароналари» принимают участие около 280 музыкантов из 60 стран мира.

На первом фестивале, который проходил в 1997 году, принимали участие музыкальные коллективы и исполнители из 31 страны. Всего за 20 лет в нем приняли участие представители более чем ста государств.

За эти годы фестиваль не только стал весьма значимым и заметным явлением культуры, но превратился в большой праздник музыкального искусства, на котором исполнители и музыканты из разных стран, художественные коллективы обмениваются мнениями и опытом и где в полную силу проявляется вся красота и очарование этнографической музыки.

Основной концертной площадкой фестиваля является архитектурный ансамбль Регистан, где выступления музыкантов проходят на фоне древних сооружений – медресе Улугбека, медресе Шер-Дор и Тилля-кори.

Фестивальная и внеконкурсная программа, помимо главной сцены, будут представлены в парках культуры и отдыха, детских школах музыки и искусства в Самарканде, а также в ряде районов Самаркандской области.

В рамках фестиваля пройдёт целый ряд выставок: национальных музыкальных инструментов, исторических костюмов, произведений изобразительного и прикладного искусства, изделий национального ремесленничества. Они разместятся в медресе Мирзо Улугбека, Самаркандском центре ремесленничества и городских музеях. Будет также организована фотовыставка, рассказывающая об истории «Шарк тароналари».

Состоится научно-теоретическая конференция "Формирование и развитие национальных традиций в музыкальной культуре народов Востока" с участием зарубежных специалистов.

Артисты из Азербайджана неоднократно становились лауреатами самаркандского фестиваля. Так, обладателем Гран-при первого в истории фестиваля "Шарк тароналари" стала ханенде Симара Иманова. В 2001 году призером фестиваля был Алим Гасимов, в 2003 году - Забит Набизаде, в 2005 – Айгюн Байлар, в 2009 – Гочаг Аскеров и Назакет Теймурова. В 2007 – Арзу Алиева получила приз ЮНЕСКО как самая молодая исполнительница. На прошлом - юбилейном фестивале, состоявшемся в 2015 году, специального приза был удостоен коллектив исполнителей мугама "Бута".

На нынешнем фестивале Азербайджан представит известный азербайджанский тарист Сахиб Пашазаде.

(Автор: Дамир Азизов)