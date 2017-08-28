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Официальный курс маната к мировым валютам на 28 августа (версия 2)

2017-08-28 11:13 | www.trend.az | 2

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:30)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 августа установлен на уровне 1,7009 и 2,0276 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют и драгметаллов

28.08.2017

1 доллар США

1 USD

1.7009

1 евро

1 EUR

2.0276

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3498

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0988

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8861

1 бразильский реал

1 BRL

0.5382

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4631

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1303

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1518

1 чешская крона

1 CZK

0.0777

1 чилийский песо

1 CLP

0.268

1 китайский юань

1 CNY

0.2561

1 датская крона

1 DKK

0.2725

1 грузинский лари

1 GEL

0.7029

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2174

1 индийская рупия

1 INR

0.0266

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1905

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0045

1 шведская крона

1 SEK

0.2134

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7785

1 израильский шекель

1 ILS

0.4752

1 канадский доллар

1 CAD

1.3631

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6424

1 казахский тенге

1 KZT

0.0051

1 киргизский сом

1 KGS

0.0247

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3987

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0964

1 молдавская лея

1 MDL

0.0952

1 египетский фунт

1 EGP

0.096

1 норвежская крона

1 NOK

0.2194

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0407

1 польский злотый

1 PLN

0.4769

1 российский рубль

1 RUB

0.029

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2545

1 саудовский риал

1 SAR

0.4536

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4004

1 турецкая лира

1 TRY

0.4939

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0565

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1932

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4867

1 украинская гривна

1 UAH

0.0666

100 японских иен

100 JPY

1.5585

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2309

Золото (1 унция)

1 XAU

2186.1668

Серебро (1 унция)

1 XAG

29.1024

Платина (1 унция)

1 XPT

1658.3775

Палладий (1 унция)

1 XPD

1581.837

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