В Азербайджане на территории воинской части проведено заседание штаба, созданного в связи с пожаром на оружейном складе

2017-08-28 12:14 | www.apa.az | 3

Проведено заседание штаба, созданного по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в связи с пожаром на оружейном складе N-ской воинской части Министерства обороны.

Как сообщили АПА в Минобороны, после проведения очередного осмотра территории министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов провел совещание с участием начальником управлений и служб, дал соответствующие указания и поручения для продолжения взаимодействия с другими госструктурами.

Полным ходом продолжается работа по выяснению вопросов, связанных с взрывом и нейтрализацией его последствий.

Минобороны заявляет, что собранные на территории воинской части с целью утилизации оружие и боеприпасы не представляют угрозы для населения и личного состава, а также взорвавшиеся старые боеприпасы никак не влияют на боевую готовность Вооруженных сил.