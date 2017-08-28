В Москве пройдет встреча религиозных лидеров Азербайджана и Армении - ОБНОВЛЕНО

2017-08-28 12:29 | www.apa.az | 2
Стали известны некоторые вопросы, которые будут обсуждены на встрече председателя Управления мусульман Кавказа гаджи Аллахшукюра Пашазаде с католикосом всех армян Гарегиным II при посредничестве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Как сообщает АПА, делегация, возглавляемая Аллахшукюром Пашазаде, отправится в Москву 7 сентября.
На встрече в основном будет проведен обмен мнениями вокруг нагорно-карабахского конфликта.
Религиозные лидеры обсудят, как не допустить перерастания конфликта в религиозное противостояние, повторения напряженности в связи с конфликтом. На встрече лидеры также обсудят вклад, который он могут внести в решение проблемы.
В пресс-службе УМК подтвердили информацию о проведении встречи.
Отметим, ранее религиозные лидеры также проводили встречи в данном формате.
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11:58
В сентябре состоится встреча католикоса всех армян Гарегина II с председателем Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде.
Как сообщает АПА со ссылкой на «news.am, об этом заявил пресс-секретарь Первопрестольного Святого Эчмиадзина иерея Ваграм Меликян.
«Согласно предварительным данным, встреча состоится 8 сентября в Москве»,- заявил Меликян.
Встреча организуется при посредничестве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.