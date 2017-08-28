Дутерте разрешил полиции убивать без суда и следствия

2017-08-28 11:22 | www.oxu.az | 2

Президент Филиппин Родриго Дутерте обратился к полицейским и заявил, что они могут убивать «идиотов», которые жестко сопротивляются аресту.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, заявление прозвучало через два дня после того, как сотни людей вышли на похороны убитого подростка.

Глава страны обратился к главе полиции Манилы Джови Эспенидо. «Ваш долг требует от вас преодолеть сопротивление человека, которого вы арестовываете, а если он жестко сопротивляется, то можете убить этого идиота», - сказал он.

Дутерте добавил, что незаконные убийства не допускаются и что полиция должна поддерживать верховенство закона при выполнении своих обязанностей.

Н.О.