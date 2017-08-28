Азербайджан и Россия пожаловались на судейский беспредел на ЧМ по боксу

2017-08-28 11:29 | www.oxu.az | 2

Федерация бокса России подала протест на результат боя Петра Хомукова против колумбийца Хорхе Виваса Паласиоса на чемпионате мира и требует отстранить судей, обслуживавших поединок.

Как передает Oxu.Az, об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

В воскресенье Хамуков проиграл Паласиосу в 1/8 финала турнира.

«Мы подали протест и требуем отстранить судей, - сказал Кремлев. - Так это оставлять нельзя, самый настоящий судейский бардак. Также претензии к судьям есть у Азербайджана».

Напомним, что боксер из Азербайджана Лоренцо Сотомайор (64 кг) в 1/8 финале уступил Эсламу Мухаммеду (Египет) и прекратил борьбу на чемпионате.

Несмотря на превосходства азербайджанского спортсмена, судьи победу присудили египетскому боксеру.

Чемпионат мира по боксу проходит в Гамбурге с 25 августа по 2 сентября.

Н.О.