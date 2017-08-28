Ликвидирован преступник, планировавший совершить теракт в Азербайджане (Версия 2)

2017-08-28 11:40 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Государственная служба безопасности Азербайджана ликвидировала Яшара Джавадова, планировавшего совершить террористический акт в Азербайджане, говорится в сообщении Государственной службы.

В результате расследований по борьбе с терроризмом Государственная служба безопасности Азербайджана выявила подготовительную деятельность гражданина Азербайджана Джавадова Яшара Октай оглу: он принимал участие в военных конфликтах за пределами страны, присоединившись к религиозно-экстремистской, террористической организации, совершающей террористические акты, получал финансовые средства от этой организации, и, приобретя огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, планировал совершить теракт посредством нападения на государственное учреждение, говорится в сообщении.

Во время проведенных неотложных оперативно-розыскных мер в городе Исмайыллы, осуществляемых по возбужденному в Госслужбе безопасности уголовному делу, 27 августа Яшар Джавадов оказал вооруженное сопротивление выполнявшим свои служебные обязанности сотрудникам, открыл огонь из оружия в общественном месте, вследствие чего был ликвидирован со стороны специальной оперативной группы.

Во время обысков были обнаружены документы о процессе финансирования со стороны террористической организации, действующей за рубежом, а также относящиеся к делу другие документы.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные меры по этому делу.