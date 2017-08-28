Стал известен прогноз погоды на завтра

2017-08-28 12:38 | www.apa.az | 2

Южный ветер вечером сменится на северо-западный.

Как сообщили АПА в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-25°, днем 30-35°, в Баку ночью 21-23°, днем 32-34° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 45-55%

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 24-25°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 25-26°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 26-27° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, до 31 августа временами повышенная влажность на Абшеронском полуострове может вызвать беспокойство у метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается.

Восточный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 32-37°, в горах ночью 14-19°, днем 23-28° тепла.