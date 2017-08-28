В Турции скончался экс-глава МИД Ирана

2017-08-28 11:35 | www.oxu.az | 2

Бывший министр иностранных дел Ирана, видный реформист Эбрахим Язди ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.

По информации, Язди скончался накануне вечером в больнице турецкого города Измир, где ему сделали хирургическую операцию. В последние годы он боролся с раком, у него была диагностирована злокачественная опухоль поджелудочной железы.

Изначально он планировал отправиться на лечение в США, однако американские власти отказали ему в визе.

Язди принимал активное участие в событиях, которые привели к Исламской революции 1979 года и свержению шаха Мохаммеда Резы Пехлеви.

И.Ф.