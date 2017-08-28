Прощание с летом – новый клип Тунзали Агаевой (ВИДЕО)

2017-08-28 11:47 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Странная, эта пора - лето. Где оно начинается и когда приходит его закат? Сколько интересных событий, ярких впечатлений и даже тайн, скрывают дни лета, уходящего в лета? Только вчера искрились росы, переливаясь радугами в лучах восходящей зари, и вот уже пахнет осенью. Еще совсем немного, и разноцветные сухие листья зашуршат под ногами... Но все это будет потом, а пока все еще светит солнце и надо радоваться его лучам и теплоте, еще раз попробовать окунуться в море, собраться с друзьями на даче и сказать "До свидания" уходящему лету…

Заслуженная артистка Азербайджана, певица и композитор в последние дни лета представила в социальных сетях свою новую работу “Bəhanə gəzirəm” (Ищу причину), сообщает Trend Life.

Композиция снята режиссером Фархадом Али на слова Мирибахруза Аббасзаде и музыку Тунзали Агаевой в аранжировке Эмина Керимова и самой исполнительницы. В записи композиции приняли участие – Эйваз Гашимов (ударник), Шамиль Мамедов (электрогитара), Азад Юсубов (уд) и Эмин Керимов (mix). Dress – Дом моды Гюльнары Халиловой, стилист – визажист - Фазиля Раджабова, продюсер – Ялчын Джаббаров.

(Автор: Вугар Иманов)