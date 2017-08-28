Сакральное пространство: Лучшие мужская и женская роль – азербайджанским актерам (ФОТО)

2017-08-28 12:13 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Фильм режиссера Мирбалы Селимли удостоен сразу трех наград Международного кинофестиваля в Трабзоне (Турция), сообщили Trend Life в пресс-службе кинокомпании "Азербайджанфильм".

Гюльзар Гурбанова удостоена приза в номинации "Лучшая женская роль", Магсуд Мамедов – "Лучшая мужская роль", а Талех Бадиев – специальным призом жюри.

Режиссер-постановщик и автор сценария фильма - Мирбала Селимли, оператор-постановщик - Максим Дроздов, художник-постановщик - Леонид Карпов, композитор – Салман Гамбаров, исполнительные продюсеры - Тофиг Мусаев, Тимур Джафаров, Назим Гусейнов, продюсеры - Мушфиг Хатамов ("Азербайджанфильм") и Тимур Вайнштейн ("ВайТ Медиа"). В главных ролях - Магсуд Мамедов, Гюльзар Гурбанова, Талех Бадиев и другие.

Сюжет фильма: школьный учитель Аббас и его жена очень хотят ребенка. Но долгожданный сын так и не появляется на свет. Утратившие надежду люди живут под бременем своего горя, но встреча с мальчишкой-сиротой резко меняет все. "Красный сад" – это некое сакральное пространство, в котором реализуются наши желания. Однако вся сложность в том, что оказаться в этом саду дано лишь тем немногим, кто любит жизнь во всем ее многообразии, кто способен не просто возлюбить ближнего своего, но и быть ради него готовым на самопожертвование. Герой фильма Аббас попадает в "Красный сад" только через постижение этой простой, но давно позабытой истины. "Красный сад" относится к непростому жанру фантастической философской драмы.

(Автор: Вугар Иманов)