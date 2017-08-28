Взрыв старых боеприпасов на складе Минобороны Азербайджана не повлиял на боеготовность вооруженных сил

2017-08-28 12:21 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание штаба, созданного по поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС страны Ильхама Алиева, в связи с пожаром на складе боеприпасов N-ской воинской части министерства обороны, говорится в сообщении Минобороны распространенном в понедельник.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, в очередной раз осмотрел территорию, провел служебное заседание с участием глав управлений и служб, дал указания и поручения по продолжению взаимодействия с представителями других государственных органов.

Как отмечено в сообщении, в настоящее время продолжается интенсивная работа по устранению последствий взрыва и расследованию других вопросов.

Министерство обороны отмечает, что подготовленные к утилизации боеприпасы, собранные на территории воинской части, не представляют угрозу для населения и личного состава, и произошедший взрыв старых боеприпасов не повлиял на боеготовность вооруженных сил Азербайджана.

Пожар на складе в N-ской воинской части минобороны Азербайджана произошел накануне утром.

Согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, с целью выявления причин происшествия и для осуществления соответствующих мер безопасности, создана комиссия, состоящая из представителей министерств обороны, чрезвычайных ситуаций, внутренних дел, здравоохранения, Государственной пограничной службы, Генеральной прокуратуры, местных исполнительных структур и других государственных органов.

По факту возбуждено уголовное дело.