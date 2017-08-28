Подготовлен проект бюджета Фонда страхования безработицы

2017-08-28 13:05 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом журналистам заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов. По его словам, министерство уже завершило процесс составления проекта бюджета Фонда страхования безработицы. «Согласно проекту, по предварительным подсчетам, в течение 2018 года планируется поступление 89 млн. манатов. Из них около 36 млн. манатов планируется направить на реализацию программ по самозанятости, что в 6 раз больше суммы, направляемой на эти цели в настоящее время. В результате к программе по самозанятости будут привлечены примерно в 6 раз больше семей, то есть около 8000-8500 семей. В целом каждый год к этому процессу будут привлекаться около 5-10 тысяч семей».