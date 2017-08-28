Пожарно-спасательный отряд МЧС Азербайджана вернулся из Грузии домой

2017-08-28 13:16 | www.apa.az | 3

Как сообщает местное бюро АПА со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, армянские пожарные также вернулись в свою страну, отряды из Турции и Беларуси покинут Грузию сегодня.

Созданный в связи с пожарами специальный штаб будет функционировать еще несколько дней.

Пожарные Грузии пока что будут оставаться в Боржоми.

Отметим, на основании обращения правительства Грузии, по поручению президента Ильхама Алиева, к тушению лесных пожаров в Грузии были привлечены 22 единицы техники, в том числе 1 вертолет и 131 человек, 2 вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) и экипаж из 6 человек.