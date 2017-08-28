В Британии стартует третий раунд переговоров с Евросоюзом по Brexit

2017-08-28 11:57 | www.oxu.az | 2

В Великобритания стартует третий раунд переговоров с Евросоюзом по условиям выхода страны из состава сообщества (Brexit), передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Мы хотим зафиксировать те моменты, по которым достигли согласия, начать обсуждение в тех областях, в которых наши мнения расходятся, и добиться прогресса по ряду вопросов. Но для того, чтобы сделать это, нам потребуется гибкость и находчивость обеих сторон», — говорится в заявлении, распространенном британским министром по вопросам Brexit Дэвидом Дэвисом.

По его словам, Британия хочет добиться такой сделки, которая будет в высшей степени отвечать интересам ЕС и Великобритании, простых людей и предпринимателей во всей Европе.

Н.О.