В России образовалась пробка из-за слова, «украсившего» проблемную дорогу – ВИДЕО

2017-08-28 12:04 | www.oxu.az | 2

В Сети появилось видео, на которых запечатлены пробки, возникшие на одной из дорог в Приморье, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Рен.Тв.

Машины не могли проехать на улице Русской, а причиной стал открытый канализационный люк.

Местные жители решили «обыграть» ситуацию и, зная о проблемах с российскими дорогами, дописали нужные буквы белой краской. Таким образом, проблемный участок дороги украсило слово «*опа».

Автомобилисты даже стали притормаживать, чтобы сфотографировать инсталляцию, отражающую суровую дорожную действительность России.

И.Ф.