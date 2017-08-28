Фейерверк детских спектаклей в Баку!

2017-08-28 12:39 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend Life/ - Мальчишки и девчонки, а также их родители, интересные спектакли увидеть не хотите ли?! Во Дворце Гейдара Алиева будут представлены сразу три спектакля, которые станут ярким и праздничным событием для детей и родителей.
Причем организаторы подготовили супер предложение! Билеты на спектакли "Холодное сердце" (12 ноября), Новогоднее представления - "Барбоскины или Тайна книжной полки" (23 декабря) и "С Новым годом, Лунтик" (24 декабря) продаются со скидками в 10%.
Если купить билеты сразу на два спектакля, то получите 15 % скидку, а на три представления - 20% скидку.
Супер скидка действительна до конца сентября. Не упустите эту возможность и приобретайте билеты прямо сейчас!
Билеты на спектакли, не выходя из дома или работы, можно приобрести на сайте http://iticket.az/. Это самая выгодная и удобная онлайн-покупка билетов на концерты и спектакли, которая впервые внедрена в Баку. Для бесплатной доставки достаточно связаться по телефону (077) 600 00 60. Для заказа билетов и справок: (050)3549054.
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