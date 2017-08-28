Фейерверк детских спектаклей в Баку!

2017-08-28 12:39 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Мальчишки и девчонки, а также их родители, интересные спектакли увидеть не хотите ли?! Во Дворце Гейдара Алиева будут представлены сразу три спектакля, которые станут ярким и праздничным событием для детей и родителей.

Причем организаторы подготовили су­пер предложение! Би­леты на спектакли "Х­олодное сердце" (12 ноября), Новогоднее представления - "Барбоски­ны или Тайна книжной полки" (23 декабря) и "С Новым годом, Лунтик" (24 декабря) продаются со ски­дками в 10%.

Если купить билеты сразу на два спектакля, то получите 15 % скид­ку, а на три представления - 20% ски­дку.

Супер скидка действ­ительна до конца сен­тября. Не упустите эту возможность и приобрета­йте билеты прямо сей­час!

Билеты на спектакли, не выходя из дома или работы, можно приобрести на сайте http://iticket.az/. Это самая выгодная и удобная онлайн-по­купка билетов на кон­церты и спектакли, которая впервые внедр­ена в Баку. Для бесп­латной доставки дост­аточно связаться по телефону (077) 600 00 60. Для заказа бил­етов и справок: (050­)3549054.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az