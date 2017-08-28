Турецкие авиалинии отменили авиарейс Стамбул-Хьюстон

2017-08-28 12:41 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Турецкие авиалинии (THY) отменили авиарейс Стамбул-Хьюстон, говорится в сообщении авиакомпании, распространенном в понедельник.

Согласно сообщению, причина отмены авиарейса связана с наводнением вызванным ураганом «Харви».

Отметим, что ураган «Харви» вызвал катастрофическое наводнение в городе Хьюстон, вынудив эвакуировать порядка 2000 человек.

В городе, где практически парализована работа транспорта, введено чрезвычайное положение в связи с наводнением.

В городах Хьюстон и Корпус-Кристи уже выпало по 50 сантиметров осадков, и согласно прогнозам может выпасть еще до 40 сантиметров.

Работу спасателей затрудняет сильный ветер. Тысячи людей остались без электричества.

Президент США Дональд Трамп намерен посетить Техас 29 августа, чтобы ознакомиться с масштабами последствий стихии.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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