Прекращено уголовное дело в отношении Натика Джафарли

2017-08-28 13:19 | www.apa.az | 2

Прекращено уголовное дело в отношении исполнительного секретаря движения REAL Натика Джафарли.

Как сообщает АПА, об этом на своей странице в соцсети Facеbook написал его адвокат Джавад Джавадов. По словам Джавадова, сегодня он был вызван в Управление по расследованию тяжких преступлений Генеральной прокуратуры, где ему сообщили о прекращении производства по уголовному делу в отношении Н.Джафарли по статьям 192.1 и 208.2 УК АР в связи с отсутствием состава преступления.

Он также отметил, что его подзащитному возвращены вещи, удостоверение личности и другие документы, изъятые во время обыска. Кроме того, адвокат добавил, что будет снято ограничение на выезд Джафарли из страны.

Отметим, что Н.Джафарли был вызван в Управление по расследованию тяжких преступлений Генеральной прокуратуры 12 августа прошлого года.

Затем Н.Джафарли был доставлен в Насиминский районный суд, где ему выбрали меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Н.Джафарли обвиняелся по 192 –ой (незаконное предпринимательство) и 308 –ой (злоупотребление служебными полномочиями) статьям Уголовного кодекса АР.

В сентябре 2016 года мера пресечения в виде ареста в отношении Н.Джафарли отменена, и он был освобожден в зале суда.