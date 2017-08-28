Проведено заседание штаба в связи с пожаром на оружейном складе на территории воинской части

2017-08-28 12:16 | www.oxu.az | 2

Проведено заседание штаба, созданного по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в связи с пожаром на оружейном складе N-ской воинской части министерства обороны.

Как сообщили Oxu.Az в Минобороны, после проведения очередного осмотра территории министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов провел совещание с участием начальников управлений и служб, дал соответствующие указания и поручения для продолжения взаимодействия с другими госструктурами.

Полным ходом продолжается работа по выяснению вопросов, связанных со взрывом и нейтрализацией его последствий.

Минобороны заявляет, что собранное на территории воинской части с целью утилизации оружие и боеприпасы не представляют угрозы для населения и личного состава, а также взорвавшиеся старые боеприпасы никак не влияют на боевую готовность Вооруженных сил.

A.M.