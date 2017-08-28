В Дагестане «Газель» врезалась в скалу

2017-08-28 13:26 | www.apa.az | 2

Пассажирская «Газель» опрокинулась после столкновения со скалой в Шамильском районе Дагестана, по предварительным данным, пострадали 13 человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель регионального МВД.

«Поступила информация о том, что водитель пассажирской «Газели» не справился с управлением и врезался в скалу, а затем машина опрокинулась. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали 13 человек, в том числе трое детей», — говорится в информации.

Он отметил, что пострадавшие доставлены в ближайшее медицинское учреждение.