Пожар в доме престарелых в Красноярске: погибли три человека

2017-08-28 13:26 | www.apa.az | 2

Частный пансионат для престарелых сгорел в понедельник в Красноярске, по разным данным, погибли от трех до четырех человек, более 30 эвакуированы. Это первый за последние несколько лет пожар, при котором погибли люди.



Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, информацию о пожаре на улице Авиационной в Красноярске спасатели получили в понедельник днем по местному времени. Прибывшие на место пожарные уточнили, что горит трехэтажный частный пансионат для престарелых. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Пожару был присвоен второй уровень сложности. Постояльцев из здания эвакуировали, а пожар — оперативно ликвидировали. Возбуждено уголовное дело.

Сначала сообщалось об одном погибшем. Руководитель ГСУСК РФ по Красноярскому краю Игорь Напалов отмечал, что, по предварительным данным, еще два человека пострадали и 40 эвакуированы.





Представитель красноярской краевой клинической больницы Сергей Головач рассказал, что пострадавший при пожаре поступил в реанимацию лечебного учреждения, медики ожидают еще троих.



Затем источник РИА Новости сообщил, что погибли четверо, однако официального подтверждения эта информация не получила.

Позднее СК РФ сообщил, что при пожаре погибли трое. "По имеющейся на данный момент информации, трое человек погибло, 34 человека эвакуированы из горящего дома", — говорится в сообщении СК РФ. СК также обнародовал название сгоревшего пансионата — "Жемчужина".

Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В данный момент на месте работает следственная группа, назначаются необходимые экспертизы.