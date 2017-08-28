Сеул грозит наступлением на Пхеньян

2017-08-28 12:30 | www.oxu.az | 4

Президент Южной Кореи дал указание вооруженным силам подготовить наступательную стратегию, если КНДР пересечет крайнюю черту или нанесет удар по Сеулу, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Я хочу реформ в структуре вооруженных сил, отвечающих требованиям современного боя, чтобы мы могли быстро переключиться на наступательную стратегию на случай, если Северная Корея совершит провокацию, которая пересечет крайнюю черту, или нанесет удар по столичному региону», - приводит агентство слова Мун Чжэ Ина, произнесенные им на совещании с руководителями военных ведомств страны.

И.Ф.