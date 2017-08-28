Разгон «вакуумного» поезда от первого лица – ВИДЕО

2017-08-28 12:38 | www.oxu.az | 5

Глава компании Tesla Motors и один из авторов концепции сверхскоростных вакуумных поездов Hyperloop Илон Маск показал, как такой транспорт разгоняется и тормозит в тоннеле.

Как передает Oxu.Az, видео размещено на странице бизнесмена в Twitter.

Как уточняет TechCrunch, в ролике показан разгон поезда, который разработали студенты мюнхенского технического университета. Они стали победителя конкурса, в котором также принимали участие швейцарцы и американцы.

В издании отметили, что проект WARR немецких студентов может разгоняться до 324 километров в час. С какой скоростью едет поезд в ролике Маска, не уточняется.

Американская компания Hyperloop One провела полномасштабные испытания работы вакуумного поезда в реальных условиях в июле текущего года. Тогда тестовая тележка оторвалась от пола на 5,3 секунды и разогналась до 112 километров в час. Перегрузки составили 2g.

Н.О.