Как азербайджанские звезды и молодежь поздравили команду "Карабах" (ФОТО)

2017-08-28 13:27 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В минувший уик-энд на Площади фонтанов прошли очередные вечера музыки в рамках проекта Retro Bakı ("Ретро Баку"), организованного Главным управлением культуры и туризма Баку, сообщает Trend Life.

На этот раз концертные программы были посвящены успеху команды "Карабах", которая впервые в истории отечественного футбола вышла в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

В праздничных вечерах приняли участие, как звезды отечественной эстрады, так и молодые исполнители и танцевальные коллективы – заслуженная артистка Рухангиз Аллахвердиева, Аббас Ахмед, Рахида Бахышова, Яшар Юсуб, Чинара Бекирова, Dua Murad, Рауф Ахмедов, Гамида Гусейн, Кенуль Мамедли, Aksay и Samir, Орхан Бабазаде, Эльвин Аббасов, Эльчин Исмаилзаде, Ильгар Садыгов, Сима Гасанова, Фархад Халиф, Наджаф Наджафзаде, Айнур Алиева, Сяма Гейдарова, Назрин Масмалиева, Руслан Зульфуграов, Ani Musagi, группы “Səma”, “Renessans” и “İnci”, а также самодеятельные коллективы Главного управления культуры и туризма Баку. Выступление артистов проходило под овации зрителей и сопровождалось видеоматериалами о футбольном клубе "Карабах".

В рамках проекта "Ретро Баку" на Площади фонтанов в Баку в конце каждой недели проходят концерты. Задача проекта, который продлится до 15 сентября, сделать досуг населения полезным и интересным, возродить традицию проведения подобных концертов, существовавшую в столице в 60-70-х годах прошлого века. Первый проект был реализован в июне-сентябре прошлого года.

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(Автор: Вугар Иманов)