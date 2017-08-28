Сегодняшний день в Якутии объявлен днем траура по погибшим горнякам

2017-08-28 13:32 | www.apa.az | 2

В Якутии 29 августа объявлен днем траура по погибшим на руднике "Мир", соответствующий указ подписал глава Якутии Егор Борисов.



Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, на руднике "Алросы" в городе Мирном в Якутии, где добывают алмазы, 4 августа произошел прорыв воды из карьера, в шахте в тот момент находился 151 человек. На поверхность были подняты 143 горняка. Восемь человек остались под землей. В субботу поисково-спасательные работы на руднике остановили из-за опасности затопления подземных выработок. Попытка спустить воду из карьера с помощью направленных взрывов не удалась.



Горнякам, оставшимся под землей, было от 27 до 48 лет. Четверо из них — жители Мирного, четверо из Белгородской области. Мероприятия в память о горняках также состоятся в постоянных представительствах республики в Москве и Санкт-Петербурге.



