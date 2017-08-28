В России таксист заставил умыться зеленкой не расплатившихся пассажиров – ВИДЕО

2017-08-28 12:47 | www.oxu.az | 2

В Хабаровске таксист заставил умыться зеленкой трех пассажиров, не сумевших расплатиться за поездку, передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ.

Судя по видео, клиентами являются молодой человек и две девушки. Некий мужчина (как указывает AmurMedia, это водитель сервиса такси «Максим») заставляет одну из пассажирок нагнуть голову и наливает ей в ладони зеленку, после чего та обмазывает свое лицо.

«Нормально натирай, не ленись. Ушки тоже потри, чтобы видно вас было», - приговаривает мужчина.

За происходящим наблюдают вторая девушка с уже обмазанным лицом и молодой человек, чье лицо не показано в кадре, но видно, что его руки тоже испачканы зеленкой.

Н.О.