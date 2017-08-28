Обнародован прогноз погоды на завтра

2017-08-28 12:54 | www.oxu.az | 4

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 29 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков.

Южный ветер вечером перейдет в северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-25, днем 30-35, в Баку ночью 21-23, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 45-55%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгя составит 24-25, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувелане – 25-26, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 26-27 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, хотя ожидаемые до 31 августа слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей, относительно высокая влажность воздуха может вызвать у некоторых людей дискомфорт.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Скорость восточного ветра в отдельных местах временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 32-37, в горах ночью 14-19, днем 23-28 градусов тепла.

Э.А.

